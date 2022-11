(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - "", "Cordiali", "Precisi e". Fioccano su Google le, ma non è un negozio, un ristorante o un'agenzia di viaggi: è undi Polizia di, quello di Monteverde, che risulta essere quello più apprezzato della Capitale con 91, quasi tutte entusiastiche, e una media voto di 4,5 stelle su 5, tanto da finire in testa a un ideale "Tripadvisor" dei commissariatini. "efficienti rapidi ed esaustivi. Standard europei", scrive un utente. "Ottima organizzazione e orientamento al risultato e alla risoluzione dei problemi. Complimenti", aggiunge un altro. E c'è chi lo mette in confronto con gli altri posti di Polizia: "Sicuramente uno dei migliori Commissariati di ...

AGI - Agenzia Italia

... professionisti, ufficie cittadini fornendo, tra le altre cose, maggiore rapidità nei ... Claudioche ha coordinato il tutto ed al nostro collaboratore Ivan Mecucci che, come ...L'ON. ELIANA LONGI RISPONDE ALLA SILP CGIL Gentile segretario Algeri,amici della SILP CGIL, Vi ringrazio per la vostra lettera aperta, gli auguri e le ...e gli uffici centrali, ... "Competenti e gentili", il commissariato di Roma che fa boom di recensioni positive AGI - "Competenti", "Cordiali", "Precisi e gentili". Fioccano su Google le recensioni positive, ma non è un negozio, un ristorante o un'agenzia di viaggi: è un commissariato di Polizia di Roma, quello ...Online il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia SUE – ad annunciarlo direttamente il primo cittadino Pietro Tidei alla presenza dei tecnici locali, dell’Assessore Roberta Gaetani e dal Responsabile del ...