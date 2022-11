Come sta Mario Ferri? Le parole del “Falco” dopo l’invasione ai Mondiali

(Di martedì 29 novembre 2022) Nella serata di ieri si è registrata una invasione di campo aidel Qatar 2022. Il “ha colpito ancora, eludendo la sorveglianza e correndo in campo, in mezzo ai giocatori, con dei messaggi importanti di solidarietà e pace. Ovunque si è parlato e si parla di lui e oggi, finalmente, tramite i suoi social,, pescarese, ha comunicato di non aver avuto alcuna conseguenza legale e di essere libero. Con un bel post sui social, poi,ha ammesso che quella di ieri è la sua ultima invasione di campo e ha poi approfondito i messaggi speciali che ha voluto mandare. Il messaggio diI’M BACK ????? La chiamerò “THE LAST DANCE” la mia ultima corsa in un campo di gioco, ho voluto mandare messaggi ...

La Svolta

... guidato da un ragazzo di colore che chiedeva 150 eurorisarcimento per l'incidente, in cui era intervenuto Jamaaoui per mediare ma poi sfociato in tragedia, su cui la Procura di Terni...Lei mi ha detto: 'davanti a me, le sto dando la pasta al forno'. Mi sono avvicinata, le ho ... Lei non stava tossendo, non stava facendo niente, ma erase percepissi che non respirava più. Lei ... Come sta cambiando la tv