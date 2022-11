Come ricorderemo la presidenza Andrea Agnelli

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 29 novembre 2022) Le dimissioni del CdA della Juventus sono arrivate tra il gol (non gol) di Cristiano Ronaldo e l’ingresso in campo di Luis Suarez. Solo un caso, certo, ma significativo: due nomi che – per i tifosi e ladi– hanno avuto un peso quasi opposto. Il primo, il portoghese, è stato l’apice della sbornia, il momento dell’invincibilità. Era il 10 luglio 2018 e la felicità sembrava un concetto infinitamente esteso. Il secondo, l’uruguaiano, è stato invece la prima incrinatura evidente della gestione appena conclusa. Era settembre 2020 e il suo esame d’italiano a Perugia è stato un momento imbarazzante che – al di là delle responsabilità penali, la Juventus è stata prosciolta – ha lasciato un senso di amarezza, l’idea che la dirigenza della Juventus non aveva poi tutto sotto controllo. In mezzo una pandemia che, se ...