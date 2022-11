Coenzima Q | la simil-vitamina che protegge il cuore e migliora l’energia

Leggi su dilei

(Di martedì 29 novembre 2022) Cosa è IlQ o ubichinone, detto ancheQ, è una molecola presente praticamente in tutte le cellule e ha una struttura chimicae allaK e allaE. Rientra nel gruppo delle vitamine liposolubili. A cosa serve Negli ultimi anni, ilQ ha assunto un ruolo importantissimo nel mondo dell’integrazione nutrizionale, soprattutto in ambito antiaging. Questa, infatti, ha un forte potere antiossidante capace di rallentare l’invecchiamento cellulare. Come si legge sul sito dell’Istituto superiore di sanità, gli studi sull’uso di questa sostanza suggeriscono una sua possibile utilità in alcune situazioni specifiche, quali: Malattie cardiache: sembra che il...