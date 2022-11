Cocaine Bear | il nuovo poster del film tratto da una storia vera

In Cocainorso (in lingua originale), vedremo il grosso animale alle prese con una furia omicida e un gruppo di persone (tra criminali e forze dell'ordine) in cerca della refurtiva. A ...Nelle sale americane a partire dal 24 febbraio 2023 dovrebbe uscire il curioso film "" , una storia ispirata a un fatto realmente accaduto ma, come da tradizione hollywoodiana, modificata a tal punto da renderla assurda. Tutto ebbe inizio nel 1985, quando nel cortile di un ...The poster for Elizabeth Banks's upcoming movie Cocaine Bear has been released with the tagline “Don’t coke the bear,” sending film fans into a frenzy. First announced in March 2021, the film is ...It’s a case of it does what it says on the tin with the first-look poster for Elizabeth Banks’ inspired by true events thriller Cocaine Bear. Said “true events” focus on a 1985 incident featuring the ...