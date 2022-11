Cina | una valanga di porno per nascondere le proteste su Twitter

Nel frattempo crescono le aspettative di un allentamento delle restrizioni anti Covid inalla luce del crescere dei disordini civili nel Paese. Se daparte Pechino si è astenuta dall'......ieri hanno reagito con molta preoccupazione alle proteste scattate in varie citta' della... Il presidente americano Biden visitera'fabbrica di semiconduttori in Michigan. I future sul Dow ...Annika Bartels (Galbraiths): “In termini di ordini effettuati al cantiere, stiamo assistendo a numeri storicamente bassi”. L’analista senior di Vortexa ...Sembra siano diminuite le proteste contro le restrizioni anti-Covid in Cina e contro il governo a Pechino. Anche a Shanghai, Nanchino e altre città la ...