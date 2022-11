Ciclismo | Primoz Roglic | “Sono nella squadra migliore che c’è Chi è più forte tra me e Vingegaard? Non ci siamo mai picchiati”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Stagione non del tutto esaltante per: il campione olimpico a cronometro è stato fermato da vari infortuni ed è stato costretto al ritiro sia al Tour de France che alla Vuelta di Spagna. Obiettivo già il 2023. Viste le costanti voci di mercato, lo sloveno ha voluto confermare il suo rapporto con la Jumbo-Visma in un’intervista a Radio Slovena: “Io e lacresciuti insieme negli anni. Non è una cosa che è avvenuta nel corso di una notte. Quindi, se dovessi cambiare maglia, dovrei affrontare questo processo di nuovo dall’inizio. Dove dovrei andare, segiàmigliorche c’è?”. E ancora: “Cisempre voci di CicloMercato, ma tutti sappiamo che io ho un contratto in essere con la Jumbo-Visma. Per quanti anni? ...