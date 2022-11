Christmas Village | alla Mostra d’Oltremare dal 1° al 18 dicembre la prima edizione

(Di martedì 29 novembre 2022) Si svolgerà giovedì 1°, alle ore 16,30, la cerimonia inaugurale delladel, in programma fino al 18al quartiere espositivo di Napoli,. Al tradizionale taglio del nastro, che di fatto aprirà al pubblico gli oltre 5mila metri quadri espositivi dedicatimagia del Natale, il Ceo della società organizzatrice Eventitalia srl, Martina Ferrara, accoglierà l’ospite d’onore, la nota influencer Beatrice Valli, e i rappresentanti istituzionali invitati a partecipare: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; il presidente della Cciaa, Ciro Fiola; la consigliera delegata...

Tra questi spicca ildella Coca Col a che verrà allestito in piazza Solferino il 4 dicembre. Palazzo Civico spenderà circa 400mila euro per il Natale.Animazione, luci, mercatini natalizi, laboratori del gusto e dell'artigianato, prodotti tipici e spazio alla solidarietà. (ANSA) ...A Fornaci, tutti i sabati e le domeniche torna il CHRISTMAS VILLAGE in Piazza IV Novembre con tante belle proposte. L'iniziativa è sponsorizzata dal Cipaf ...