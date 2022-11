Chocolat | arriva la serie tv tratta dal film con Johnny Depp

Leggi su screenworld

(Di martedì 29 novembre 2022), ilcon, verrà adattato in unatelevisiva in lingua francese prodotta da Miramax TV e Mediawan. L’adattamento televisivo del, candidato a cinque premi Oscar, sarà girato in francese e ambientato in una piccola città della Francia dei giorni nostri; Atlantique Productions, di proprietà di Mediawan, produrrà insieme a Miramax. Ilera uscito nel 2000 ed è stato interpretato oltre che da, anche da Juliette Binoche e Judi Dench. Nellatelevisiva, anch’essadal romanzo di Joanne Harris, una donna e una figlia si stabiliranno e sconvolgeranno il fragile equilibrio sociale della comunità locale. La loro sfida più grande sarà quella di ...