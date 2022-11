Chi l’ha Visto | domani sera nuovi aggiornamenti in diretta su Saman Abbas | è successo qualcosa di sconcertante

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 novembre 2022) Oggi 30 novembre torna su Rai 3 Chi, il programma che si occupa dei casi di cronaca che negli ultimi tempi hanno tenuto col fiato sospeso le case di molti italiani. Tra i casi irrisolti di cui si occuperà Federica Sciarelli non può non esserci uno spazio dedicato al ritrovamento del cadavere di, la giovane donna di origini islamiche il cui corpo è stato ritrovato quasi un anno dopo la sua scomparsa. Sembra che ad avere collaborato con gli inquirenti sia stato uno zio in carcere, inoltre, è giunta notizia dell’arresto del padre che potrebbe essere espatriato nel nostro Paese per scontare l’omicidio della giovane, rea di desiderare una vita all’occidentale. Ancora, si parlerà della catastrofe avvenuta ad Ischia, dove i soccorritori scavano ancora alla ricerca degli ultimi dispersi. I recenti ...