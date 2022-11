Chi è Gianluca Ferrero | il nuovo presidente della Juventus scelto da Exor

(Di martedì 29 novembre 2022) IlsaràFerraro. Questa la scelta fatta da, cassaforte di casa Agnelli che controlla il club bianconero. Commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società,– spiega– “possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico”. Prenderà il posto del dimissionario Andrea Agnelli. La suggestione di vedere alla presidenza un ex campione juventino come Alessandro Del Piero è durata dunque il tempo di una notte: il nomeda chi da 99 anni è proprietarioè uno con molto meno appeal sul ...

