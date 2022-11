Chi è Gianluca Ferrero | il nuovo presidente della Juve

Ferrero è il nome scelto da Exor come nuovo presidente della Juventus. La holding della famiglia Agnrelli comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del cda entro i termini di ...Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, l'uomo che Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juventus, indicherà come presidente della ...Sempre da Exor, società della famiglia Agnelli alla quale fa capo anche la Juventus, arriva infatti un comunicato ufficiale nella quale la holding indica per il ruolo di presidente della società ...Si tratta di Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, nonché uomo - si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Exor - "con una solida esperienza e le ...