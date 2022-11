Che fine ha fatto Nicola di ‘Io speriamo che me la cavo’?

Leggi su chenews

(Di martedì 29 novembre 2022) Tra i tanti protagonisti della celebre pellicola ‘Ioche me lac’era anche. un ragazzino interpretato da Mario Bianco. Ma cosa fa oggi? La sua strada è stata lontana dal cinema. Il cinema italiano ha sempre saputo dare dei prodotti culturali che hannola storia. Il film ‘Ioche me la cavo‘ rientra sicuramente in questo discorso. Una pellicola che racchiude verità, amarezza, nostalgia e che ha dentro di se tantissime sfumature. Tutti aspetti che hanno permesso al film girato da Lina Wertmuller di essere un punto di riferimento. Fonte foto: Screen YouTubeData l’enorme importanza della pellicola, l’affetto degli appassionati per il cast non poteva che essere enorme e profondo. In questo particolare caso, a spiccare è la curiosità verso uno dei ...