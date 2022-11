Champions | Lube in Belgio dallo Knack! De Cecco | “Domani gara delicata!”

Leggi su seriea24

(Di martedì 29 novembre 2022) Seconda trasferta consecutiva in CEVLeague per la CucineCivitanova. I campioni d’Italia sono partiti alla volta del, dove domani, mercoledì 30 novembre (ore 20.30 con diretta live streaming su Discovery+ e Radio Arancia), scenderanno in campo contro i padroni di casa dello Knack Roeselare nella Tomabel Hall per il 3rd Leg della Pool C. Una gara delicata in cui i biancorossi cercheranno la terza vittoria in altrettante partite della Fase a Gironi. Per i cucinieri sarà importante fare tesoro dei primi confronti europei stagionali e dell’ultima trasferta di SuperLega a Piacenza per trovare il giusto approccio contro una rivale ostica. In CEVLeague i biancorossi hanno vinto le prime due gare della Pool C in rimonta, sia all’Eurosuole Forum da 0-2 a 3-2 con il Benfica, sia in Francia ...