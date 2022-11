Celta Vigo | la strategia per il mercato invernale | Mercato

(Di martedì 29 novembre 2022) 2022-11-29 00:38:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Luis Campos, ha chiarito la posizione delin vista del prossimo: “Non sono un grande fan deldi gennaio, è unmolto difficile e lo uso molto raramente. Ilha preso la decisione di apportare alcune modifiche alla squadra ed erano necessarie per rinfrescare la squadra ed entrare al meglio nell’anno del centenario. È stato un anno complicato a causa del fair play finanziario ma abbiamo cercato di costruire una squadra per il presente ed il futuro. Sono molto contento della rosa che abbiamo costruito. Abbiamo iniziato il campionato molto bene, poi abbiamo avuto un crollo ma ora ...

Calciomercato.com

Commenta per primo Luis Campos, ha chiarito la posizione delin vista del prossimo mercato invernale : 'Non sono un grande fan del mercato di gennaio, è un mercato molto difficile e lo uso molto raramente. Ilha preso la decisione di apportare ...Nelle ultime il tecnico Oscar Garcia Junyent ha visto venire a mancare sua figlia a causa di una grave malattia. Lo stesso allenatore, exe Reims, ha reso nota la dipartita della sua ragazza e ha subito ricevuto moltissimi messaggi di cordoglio da parte dei colleghi. Poche, semplici e toccanti parole quelle condivise sui ... Celta Vigo, la strategia per il mercato invernale Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Tutta la verità su Stanislav Lobotka e Diego Demme nel corso dell'intervento di Mirko Calemme (giornalista della testata giornalistica AS) a Kiss Kiss.