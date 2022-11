CdS – ecco chi lo può prendere

(Di martedì 29 novembre 2022) 2022-11-29 13:10:43 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Ancora una partita da protagonista per Mohammed Kudus. Il talento del Ghana, classe 2000, ha firmato una splendida doppietta che ha permesso alla sua Nazionale di battere 3-2 la Corea del Sud nella rocambolesca partita di oggi pomeriggio. Il calciatore sta mantenendo quindi tutte le aspettative sul suo conto: è tra i migliori del Mondiale, può svariare su tutto il fronte offensivo. Segna, recupera palloni e firma assist: un menù pazzesco, insomma, per le illustri corteggiatrici sulle sue tracce e per l’Ajax. Perché sì, grazie a queste prestazioni, i Lancieri saranno costretti a cambiare (raddoppiare?) la valutazione del suo cartellino. Kudus e il retroscena sulla Sampdoria Prima del Mondiale, gli olandesi chiedevano circa 20 milioni per la cessione di Kudus che già era stato monitorato da Juve, Milan, ...

