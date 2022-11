Casamicciola | il Tribunale chiuso ad Ischia per questa settimana

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPer l’alluvione disospesa l’attività deldiper. Lo ha deciso l’ufficio di presidenza deldi Napoli (di cui quello isolano è una sezione distaccata) che aveva già deliberato la sospensione di tutte le udienze civili e penali previste per ieri ed oggi. Aveva ricevuto una richiesta in tal senso della associazione forense ischitana considerato il perdurare delle difficoltà di spostamenti sull’isola, dove la circolazione stradale è bloccata per quasi l’intero comune di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

