Casamicciola | il commissario | “Gli allarmi? Abbiamo emesso ordinanze”

Il Comune di Casamicciola dopo le allerte meteo ha emesso due ordinanze con le prescrizioni richieste dal grado di allerta. Lo ha detto il commissario prefettizio al Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, rispondendo ai giornalisti al termine del vertice a Ischia sull'emergenza. A Calcaterra è stato chiesto un commento su quanto affermato dall'ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte, che ha detto di aver inviato 23 email pec a vari destinatari per segnalare lo stato di pericolo. Calcaterra ha risposto: "Noi le ordinanze le abbiamo emesse e diffuse anche attraverso la stampa locale".

