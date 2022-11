Cartografia | l’Agenzia Spaziale Europea seleziona la Toscana per monitoraggio territorio

(Di martedì 29 novembre 2022) I satelliti possono raccogliere molti dati che permettono di monitorare in modo tempestivo i fenomeni territoriali come l’inquinamento, gli incendi, la perdita di biodiversità, le trasformazioni urbanistiche o le isole di calore. Con un investimento di oltre 1 miliardo, stanziati nel quadro del Pnrr, “IRIDE” è stata presentata come la più importante costellazione di satelliti a bassa quota per l’Osservazione della Terra che l’Europa avrà entro il 2026. Grazie all’impegno delItaliana ed(ASI e ESA), il programma supporterà gli uffici della pubblica amministrazione con mappature aggiornate delutili nei processi decisionali. Considerando che la Regioneprovvede da sempre, nell’ambito del Governo del, all’aggiornamento e diffusione ...

Cartografia, l'Agenzia Spaziale Europea seleziona la Toscana per monitoraggio con Iride