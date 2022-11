Caro energia | freddo a casa | rischi per la salute di 3 milioni di anziani

L'Arena

Emergono priorità e una visione: crescita economica e attenzione al lavoro, a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del". Il sondaggio è stato realizzato da ...Dalla manovra, afferma, "emergono priorità e una visione: crescita economica e attenzione al lavoro, a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del". "Alcuni - ... Caro energia, Comuni stritolati: a rischio i bilanci I costi dell'energia rischiano di trasformarsi in un boomerang per gli anziani: il monito dei gerietri e l'appello al governo ...(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - Il caro energia pesa anche sul settore sociale e assistenziale e su quello del tempo libero. La giunta provinciale di Bolzano - ha riferito la sua vicepresidente Waltraud ...