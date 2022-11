Camera Penale di Napoli | Marco Campora si conferma presidente

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’avvocatosi ridelladi. Nella giornata di oggi si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell’organismo che guida i penalisti partenopei. Hanno votato in 140. Alle elezioni si è presentata la sola lista guidata dae composta dal direttivo uscente. Nell’ultima assemblea il direttivo diha raccolto il sostegno anche da parte di avvocati che, alle precedenti elezioni, avevano votato per altri candidati. Conrisultano eletti gli avvocati Angelo Mastrocola (Segretario),Bello (Tesoriere), Claudia Milone, Valerio Esposito, Errico Frojo, Guido Furgiuele, Raffaele Minieri, Leopoldo Perone. Il nuovo ...

... uno ad uno, dagli appartenenti alla lista, anche in base alle proprie esperienze sul campo: Michela Biancalana, Vincenzo Bochicchio (attualmente presidente della), Lino Ciaccio