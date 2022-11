Calenda incontra Meloni e attacca il Pd | “Modo di fare opposizione che non ci piace” Poi precisa | “Non faremo parte della coalizione di governo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) “È stato un incontro molto positivo, siamo entrati nel merito del provvedimento e abbiamo scorso le nostre proposte. C’è stata un’apertura su molte cose”. Dopo un’ora e mezza Carloesce da palazzo Chigi, dopo l’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia. “Ci sono cose su cui noi assolutamente non siamo d’accordo – spiega– Ma abbiamo discusso di un’estensione di impresa 4.0, un tetto al costo del gas al posto dei crediti di imposta, nel dettaglio abbiamo parlato di un aumento degli stipendi dei sanitari, abbiamo detto che va ripristinata Italia sicura, abbiamo fatto un’analisisituazione del Pnrr, e chiesto di riproporre il reddito di cittadinanza come Rei”. Non mancano stoccate al Pd: “Ho chiesto al Partito democratico di vedere insieme la ‘contro manovra’ ma non c’è stata ...