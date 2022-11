Calenda incontra Meloni a Palazzo Chigi per discutere della legge di bilancio | «Su molte cose abbiamo trovato un’apertura»

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Carlo, leader del partito Azione hato questa mattina ala presidente del Consiglio Giorgiaper parlare e confrontarsi sulladi. L’incontro è durato circa un’ora e mezza e secondoè stato «molto positivo». «Se noi facessimo per una volta nella vita una roba normale, se i partiti di governo, leggi Forza Italia, invece di sabotare, contribuissero a fare la manovra, e l’opposizione invece di andare in piazza presentasse provvedimenti migliorativi, forse sarebbe un Paese normale. Invece continuiamo a essere un Paese machiavellico di cui non ci capisce niente», ha dettodopo l’incontro. Lo riporta La Repubblica. Le proposte di ...