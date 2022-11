Calenda da Meloni | “Noi opposizione costruttiva” Possibile un’intesa?

(Di martedì 29 novembre 2022) Carloha incontrato Giorgia, per quello che è stato un vertice politico “molto positivo” sulla manovra economica di bilancio, ha detto il leader del Terzo Polo. Da tempo il fondatore di Azione aveva fatto sapere di voler dar vita a “un’“. “È stato un incontro molto positivo, siamo entrati nel merito del provvedimento e abbiamo scorso le nostre proposte. Ci sono cose su cui noi assolutamente non siamo d’accordo” ha dichiaratodopo l’incontro con la premier a Palazzo Chigi, durato un’ora e mezzo. “Abbiamo discusso di un’estensione di impresa 4.0, un tetto al costo del gas al posto dei crediti di imposta. Nel dettaglio abbiamo parlato di un aumento degli stipendi dei sanitari“. Inoltre, ha fatto sapere il leader di Azione “abbiamo detto che occorre ...

