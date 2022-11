Calciomercato Salernitana | un centrale della Juventus per rinforzare la difesa

(Di martedì 29 novembre 2022) Un difensoreè seguito dalla dirigenzache dovrà battere la concorrenza di altre società, pronte a strappare il giocatore ai bianconeri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Già iniziate le valutazioni in casaper puntellare la rosa in vistaprossima finestra di. Il direttore sportivo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Commenta per primo Secondo quanto riferito da il Mattino, lasarebbe sulle tracce di Daniele Rugani. Il difensore centrale può lasciare la Juve a gennaio.... dicembre è anche un mese caldo per quanto riguarda il, ed in casa viola ci sarà da ... nel caso arrivasse un quarto centrale di livello, potrebbe davvero lasciare: lapotrebbe ...Secondo quanto riferito da il Mattino, la Salernitana sarebbe sulle tracce di Daniele Rugani. Il difensore centrale potrebbe lasciare la Juve a gennaio. Vista la sua discesa nelle gerarchie di ...Nella Serie C di calcio a 5 femminile la Gelbison cede in casa mentre arriva una il primo successo per l l'Herajon ...