Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma | colpo in Serie A a centrocampo

, con le discussioni sul rinnovo di Rafael Leao in corso, i dirigenti rossoneri valutano alternative e nuove soluzioni Come scrive La Gazzetta dello Sport, indipendentemente da come ...1 La rivoluzione in casa Juventus, ile i Mondiali in Qatar animano le prime pagine dei quotidiani sportivi. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 29 novembre 2022. vai alla galleryMilan, a gennaio il reparto infermieristico di Milanello inizierà a svuotarsi. Due giocatori a disposizione di Pioli. Alla ripresa del campionato, con tutta probabilità il Diavolo riavrà per intera la ...Milan, la dirigenza rossonera come ormai sappiamo da diverso tempo starebbe monitorando un numero importante di attaccanti. Piace sicuramente un giovane talento ...