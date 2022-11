Calciomercato Milan | gli occhi su nuovi colpi alla Leao

(Di martedì 29 novembre 2022), con le discussioni sul rinnovo di Rafaelin corso, i dirigenti rossoneri valutano alternative e nuove soluzioni Come scrive La Gazzetta dello Sport, indipendentemente da come finirà la vicenda, ilè a caccia degli eredi del gioiello portoghese. Il primo obiettivo della dirigenza è Okafor del Salisburgo: più di una promessa, vale almeno trenta milioni ma ha un ingaggio inferiore al milione. I rossoneri possono offrirgli il doppio e un lungo contratto. In estate la pista potrebbe diventare concreta ma allo studio ci sono le relazioni di diversi profili. A catturare l’attenzione dei dirigenti rossoneri è stato il curriculum di Luis Semedo, diciannovenne del Benfica B. Under 20 portoghese, un metro e 92 di altezza, 33 gol tra il campionato di seconda divisione e ...

