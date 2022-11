Calcio | Stephanie Frappart scelta per Costa Rica-Germania | sarà la prima donna ad arbitrare in un match ai Mondiale

(Di martedì 29 novembre 2022) Svolta stonel mondo dellaaduna partita in un. La 38enne nativa di Val-d’Oise (Francia) dirigeràdi grande importanza valido per il gruppo E della rassegna iridata in Qatar (da segnalare che entrambe le squadre coinvolte in questa sfida lotteranno per la qualificazione agli ottavi di finale). Questa designazione arriva dopo due anni dallain Champions League maschile.aiutata da due donne guardalinee, ossia la brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz Medina., Mondiali 2022. ...

...die, almeno al momento, non per il risultato. La partita della terza giornata del girone E della Coppa del Mondo in Qatar sarà infatti la prima ad essere arbitrata da una donna,...La francese, 38 anni, è stata scelta dalla Fifa per arbitrare la partita del gruppo E: ha già diretto gare anche in Champions ...Per la prima volta nella storia dei Mondiali, un arbitro donna dirigerà una partita. La francese Stephanie Frappart è stata infatti designata per la partita Costa Rica-Germania, partita del girone E, ...La francese, 38 anni, è stata scelta dalla Fifa per arbitrare la partita del gruppo E: ha già diretto gare anche in Champions League ...