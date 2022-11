Calcio | Mondiali calcio 2022 | USA-Iran | in palio tre punti fra calcio e politica

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Il momento della verità è arrivato: aidi, che si stanno tenendo in Qatar, si gioca l’ultima giornata della fase a gironi, quella che determinerà quali squadre passeranno agli ottavi di finale iniziando il momento dei match da “dentro o fuori”. Il focus di oggi è orientato sul Gruppo B: quello composto da Inghilterra (4),(3), Stati Uniti (2) e Galles (1 punto). Un girone dove tutte le squadre possono ancora passare il turno o essere eliminate. Allo stadio Thumama di Doha si gioca un “rovente” USA-, alle 20, in contemporanea al derby britannico fra Inghilterra e Galles. Non può essere una partita normale, anche per tutto il significato storico e politico che l’incontro ...