Calcio | Mondiali 2022 Kalidou Koulibaly | “Dedico il goal a Ischia e ai suoi abitanti”

(Di martedì 29 novembre 2022) Bellissimo pensiero da parte di. Dopo aver segnato ildecisivo nella sfida contro l’Ecuador, permettendo così al Senegal di accedere agli ottavi di finale aidi, il difensore del Chelsea ha deciso di dedicare la sua rete a, isola italiana che domenica scorsa è stata colpita gravemente da un alluvione. “il gol ae a tutti gli ischitani in questo momento difficile. A causa delle frane ci sono stati molti morti – ha affermato l’ex giocatore del Napoli nella conferenza stampa post partita -. Spero che possa dargli un po’ di forza e un sorriso in questo momento così difficile”.: l’Inghilterra batte il ...

