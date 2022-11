Calcio | Mondiali 2022 | giovedì l’ultimo match in Nazionale per Eden Hazard?

(Di martedì 29 novembre 2022) È stato sicuramente uno degli artefici della grande ascesa del Belgio, che è stato al lungo numero uno del ranking FIFA e che spesso e volentieri ha impensierito le big nelle manifestazioni importanti. Ora sembra arrivata al capolinea l’avventura dicon i Diavoli Rossi. Il Belgio, infatti, aiin Qatar è a rischio eliminazione e si gioca il tutto per tuttocon la Croazia. Il suo commento: “Non dico che questa è la mia ultima partita. Intanto pensiamo a vincere e avere altre partite da giocare. Poi vedremo quel che succederà”. Prosegue: “Credo che possiamo ancora andare lontano in questo torneo. Non voglio pensare che tutto finirà fra due giorni”. Foto: Lapresse

AGI - L'Olanda chiude prima nel girone grazie alla vittoria sul Qatar. Sufficienti le prestazioni di Denzel Dumfries e Marten de Roon. Il Senegal di un impreciso Boulaye Dia supera l'Ecuador per 2 - 1 ...Nel frattempo finisce anche il match di Doha con il trionfo del Senegal sull'Ecuador per 2 - 1. Africani che accedono agli ottavi da secondi nel girone, mentre i sudamericani sono fuori dal Mondiale! ...Coppa del mondo I due orange sono i primi nerazzurri a conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta dopo la vittoria per 2-0 contro i padroni di casa, martedì 29 novembre. Staffetta tra i du ...In campo per la terza e ultima giornata del girone B dei Mondiali in Qatar. In palio l'accesso agli ottavi. Galles-Inghilterra Iran-Usa Politica, tensioni e calcio: tra Iran e Usa è sfida globale ...