Calcio | Mondiali 2022 | Dejan Lovren avrebbe voluto vedere l’Italia | la Russia e Salah in Qatar 2022

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) In casa Croazia, dopo l’ampia vittoria contro il Canada (4-1) e la prospettiva di qualificarsi nuovamente agli ottavi di finale per provare ad arrivare nuovamente infondo aidi, l’ambiente sembra essere molto più sereno. A intervenire in conferenza stampa è stato uno dei leader della rosa dei vicecampioni del mondo, quelche si è così espresso sulle grandi e sui grandi esclusi di: ovvero, lae Mohamed. “Mi fa rabbia – ha detto il difensore – che lanon sia ai. Ho sempre detto che bisogna separare sport e politica. Laè una grande nazionale ed è un peccato che non sia ai ...