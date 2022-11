Calcio | Mondiali 2022 | Cody Gakpo ancora a segno | entra nella storia dell’Olanda

(Di martedì 29 novembre 2022) Assoluto protagonista, sinora, in questidiin Qatar per la sua Olanda,una volta aoggi proprio contro i padroni di casa:sta trascinando la sua Nazionale, realizzando tre reti in altrettanti incontri di questa Coppa del Mondo. Curiosamente, il giocatore del PSV Eindhoven ha sempre avuto il merito di sbloccare il risultato: contro il Senegal all’esordio, contro l’Ecuador e oggi anche contro il Qatar. Se la selezione olandese ha raggiunto la fase a eliminazione diretta da prima classificata del girone A, deve molto a: minacce di reclusione e tortura nei confronti delle famiglie dei calciatori iraniani Solo ...

Nella terza e utima giornata del girone A del Mondiale si sono affrontate l' Ecuador e il Senegal e l'Olanda contro il Qatar (già eliminato). Per passare il turno, la squadra sudamericana ha a ...Qatar 2022: le partite e le news di oggi Focus - La Cina censura iin tv per non far vedere i tifosi senza mascherina Il caso - Rivolta in Germania contro il "Mondiale della ...Cala il sipario sul girone A dei Mondiali di Qatar 2022, che emette altri due verdetti. L’ Olanda si prende il primo posto del raggruppamento, vincendo il girone e qualificandosi agli ottavi grazie al ...MONDIALI 2022 - Il Senegal si qualifica per gli ottavi di finale come nell'indimenticabile 2002 (quando si spinse fino ai quarti), battendo l'Ecuador per 2-1. D ...