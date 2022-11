Calcio | Mondiali 2022 | Benzema di ritorno in Qatar? Deschamps lo esclude categoricamente

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Ididinon vedranno sul terreno di gioco Karimné ora né mai. Anche se nelle ultime ore si era diffusa la voce di un possibile rientro dell’attaccante del Real Madrid nel ritiro della Francia, il commissario tecnico Didier, intervenuto in conferenza stampa, ha allontanato i possibili rumors spiegando così la situazione. “Non è qualcosa a cui penso, conoscete la situazione, poi non so chi dica che cosa. Ho parlato con Karim dopo che è andato via dal ritiro, conoscete le scadenze per recuperare da un infortunio del genere”. Poi il ct campione del mondo in carica ha aggiunto: “Non so esattamente cosa mi vogliate chiedere, che Karim possa fareda noi? Io mi prendo cura 24 ore su 24 dei giocatori che sono qui, anche se ...