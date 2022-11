(Di martedì 29 novembre 2022) Madrid, 29 nov. - (Adnkronos) - "Laha l'obiettivo di promuovere unfinanziariamente sostenibile in Europa, e chiede che le autorità competenti applichinola". Così laspagnola in un comunicato diffuso all'indomani delle dimissioni dell'intero Cda bianconero. "Già nell'aprile 2022 era stato presentato un reclamo ufficiale all'Uefala, in cui segnalavano violazioni delle norme sul fair play finanziario su cui sta indagando la Guardia di Finanza italiana", aggiunge la nota della

La Svolta

La, già protagonista di un braccio di ferro con il club bianconero e altre big europee per il progetto della Super Lega, sarebbe intervenuta nei mesi scorsi per denunciare il caso delle ...La notizia del presunto falso in bilancio del club bianconero ha subito mosso i dirigenti dellaspagnola che chiedono a gran voce delle sanzioni da parte dell'Uefa. Ultimo'ora: Calcio: Liga, 'sanzioni sportive immediate contro la Juventus' I bianconeri sono accusati di aver violato il fair-play finanziario Uefa TORINO (ITALPRESS) - Punire la Juventus, che sia sotto forma ...Dura accusa de La Liga, il massimo campionato spagnolo, nei confronti della Juve: richieste immediate sanzioni sportive ...