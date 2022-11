Calcio | Del Piero | ' ritorno alla Juve? Nessuno mi ha chiamato ma a Torino ho ancora casa'

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - “Non conosco i progetti.mi hae non so cosa succederà ma conosco bene la situazione e in città ho...”. Alessandro Delsi esprime così in merito ad un suo possibilentus con un ruolo dirigenziale. "Le dimissioni sono una grande decisione che ha lasciato tutti sotto choc -aggiunge Dela Bein Sport-.pensava onestamente che potesse accadere. Ho passato 20 annintus, ho vissuto la retrocessione e sono rimasto nel club. Il mio rapporto con la squadra, la proprietà e i tifosi è molto profondo. È stato un grande viaggio, qualsiasi cosa riguarda lami coinvolge ...

Sky Tg24

...Elogio di 1899 e delle serie in cui non si capisce un tubo di Paolo Armelli Mondiali di... orari, mezzi fermi e settori coinvolti Tutte le ombre sui MondialiQatar Elon Musk è diventato il ......continuerà con teche espositive delle tavole realizzate da Zerocalcare durante il lungo periodo...Elogio di 1899 e delle serie in cui non si capisce un tubo di Paolo Armelli Mondiali di... Mondiali Qatar, Brasile e Portogallo battono Svizzera (1-0) e Uruguay (2-0): sono a ottavi Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - Non conosco i progetti. Nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà ma conosco bene la situazione e in città ho ancora casa... . Alessandro Del Piero si ...Non una bandiera, né un volto noto nel mondo del calcio. Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, sarà il nuovo presidente ...