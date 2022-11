Brighton | nome nuovo per l'attacco

nerazzurro rientrerà con unnuovo sull'agenda: Alexis Mac Allister, centrocampista argentino del, ha stregato l'uomo mercato dell'Inter per qualità e intelligenza tattica. Mac Allister ...Camminando per le strade di, in Australia, un passante ha notato una pallina di pelo ... Lì, lo staff si è occupato di visitare e nutrire il piccolo podargo, a cui ha dato ildi Pod. Sui ...Il direttore sportivo nerazzurro tornerà domani in Italia: nelle sue relazioni mondiali ci sono diversi profili ...Il d.s. Ausilio a Doha ha dato report positivi sui 2 mediani. Ma in mezzo piace anche il capitano degli Usa Adams. Il sogno resta sempre Thuram ...