Brasile | tribunale congela fondi del Partito di Bolsonaro

Il giudice Alexandre de Moraes, delsuperiore elettorale (Tse), ha ordinato il blocco in via cautelare come parte di una multa di 22 milioni di real, disponendolo per un conto del Pl presso ...... anche senza Neymar ilspaventa tutti 28 Novembre Zon.it è una testata giornalistica on - line. Registrazione deldi Salerno n° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...Brasile e Portogallo passano il turno come la Francia La seconda giornata del Mondiale si chiude all'insegna di Portogallo e Brasile che vincono le rispettive gare e si qualificano in anticipo agli ot ...La Giustizia brasiliana ha bloccato 13,5 milioni di real (circa 2,5 milioni di euro) dal Partito liberale (Pl) del presidente Jair Bolsonaro accusato di aver presentato una denuncia infondata contro i ...