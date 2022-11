Brandelli di pannolino nello stomaco L' autopsia choc sulla piccola Diana

(Di martedì 29 novembre 2022) Dagli accertamenti cadaverici è emerso chedella bimba morta di stenti c'eranodi. Il giudice chiederà il giudizio immediato per Alessia Pifferi con l'accusa di omicido pluriaggravato della figlioletta

Nello stomaco di DianadiIl prossimo 30 gennaio quel continuo deposito di consulenze avrà fine e l'istanza della difesa di Alessia Pifferi , la madre della piccola Diana, ...Probabilmente ha provato a mangiare quel, perché aveva fame. Bimba morta a Milano, le foto tra i palloncini di Diana Pifferi TRA ANCONA E FALCONARA Camion si ribalta e schiaccia un'...La piccola Diana è morta di sete ed in bocca aveva frammenti di pannolino. L'autopsia rivela che nello stomaco non aveva brandelli di cuscino, ma dello stesso pannolino che si ...La procura sarebbe pronta a chiedere il giudizio immediato per la madre Alessia Pifferi: nei prossimi giorni il deposito delle ultime relazioni ...