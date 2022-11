Boxe | un derby italiano per l’Europeo dei pesi piuma | Grandelli sfidante di Forte

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo Alessio Lorusso e Matteo Signani, l’Italia avrà un terzo campione europeo nellamaschile. L‘European Boxing Union, infatti, dopo la decisione del campione in carica Kiko Martinez di lasciare la cintura europea vacante per inseguire una chance mondiale al limite delle 126 libbre, ha ordinato la sfida tra Francescoe Mauro, già designato contender dall’Ebu al titolo continentale dei. Soddisfatto Alessandro Cherchi di Opi Since 82: “Dietro questa assegnazione ufficiale dell’European Boxing Union c’è un lavoro di management e di studio dei ranking davvero alacre. Nella, sia dentro che fuori dal ring, il tempismo, la reattività e lo studio delle circostanze sono fondamentali per assicurarsi un esito favorevole. Non accade niente per caso. Siamo ...

Prosegue: "Siamo enormemente felici per questo: Forte e Grandelli hanno già dato prova della loro bravura, della tecnica che li contraddistingue. Il match che disputarono a Roma nel novembre 2021 fu sicuramente il match più bello della ...Per Joshua invece la trattativa per ilbritannico si è arenata quasi sul nascere. Quindi Tyson Fury contro Dereck Chisora con il primo naturalmente super favorito, anche se nei pesi massimi non ... Boxe: derby italiano per il titolo europeo dei pesi piuma, si sfidano Francesco Grandelli e Mauro Forte Nella boxe, sia dentro che fuori dal ring, il tempismo, la reattività e lo studio delle circostanze sono fondamentali per assicurarsi un esito favorevole. Non accade niente per caso. Siamo enormemente ...