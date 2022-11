Borsa | Europa chiude fiacca | si guarda a Pil Usa e Powell

(Di martedì 29 novembre 2022) Le Borse europee chiudono fiacche la seduta. Gli investitori restano alla finestra in attesa del Pil degli Stati Uniti e dell'intervento del presidente della Fed, Jerome, in programma per ...

Le Borse europee chiudono fiacche la seduta. Gli investitori restano alla finestra in attesa del Pil degli Stati Uniti e dell'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, in programma per ...Inoltre, visti gli sforzi europei per diversificare gli approvvigionamenti e gli i livelli di scorte raggiunti, secondo le stime di Assiom Forex, 'l'potrebbe arrivare a fine marzo senza ...Sale il gas, rallenta il passo il valore del greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 nov - Seduta a bocce ferme per le Borse europee, [...] ...Le Borse europee chiudono fiacche la seduta. Gli investitori restano alla finestra in attesa del Pil degli Stati Uniti e dell'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, in programma per doman ...