Borsa di Milano oggi 29 novembre 2022

(Di martedì 29 novembre 2022)– . Appare poco mossa rialzo Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mibin rialzo dello 0,1% a 24.462 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi stabile sotto quota 189. Perde 13,4 punti il rendimento annuo italiano, che scende al 3,759% contro L'articolo proviene da Webmagazine24.

"La sostenibilità è una delle tematiche fondamentali del piano strategico del nostro ateneo " dichiara la rettrice dell'Università di- Bicocca, G iovanna Iannantuoni " e per questo un anno fa ...Le date da segnare in agenda ci sono già: la prossima edizione della Bit , lainternazionale del turismo si terrà da domenica 12 a martedì 14 febbraio 2023 presso Allianz MiCo a. Un'edizione in grado di dare tutti gli strumenti per fotografare e interpretare il ...La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'ultimo indice Ftse Mib guadagna lo 0,10% a 24.465 punti. (ANSA).