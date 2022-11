Borsa | Asia chiude contrastata | Shanghai +2 | 31% | Tokyo - 0 | 48%

L'attenuazione delle proteste per le restrizioni anti - Covid in Cina dopo gli interventi della polizia hanno spinto al rialzo i principali listini dell'e del Pacifico ad eccezione di Tokyo ( - 0,48%). Il listino giapponese è stato frenato dal calo del dollaro a 138,45 yen, che penalizza le esportazioni, e dalle vendite al dettaglio di ottobre (+...Intanto inladi Tokyo arretra di circa mezzo punto percentuale e i future a Wall Street e in Europa sono in leggero rialzo , dopo la chiusura negativa di ieri, legata all'ondata di ...L'attenuazione delle proteste per le restrizioni anti-Covid in Cina dopo gli interventi della polizia hanno spinto al rialzo i principali listini dell'Asia e del Pacifico ad eccezione di Tokyo (-0,48% ...Rally per la borsa di Hong Kong, con l’indice Hang Seng che vola fin oltre il 4% in attesa della conferenza stampa sulle misure anti-Covid indetta dal Consiglio di Stato cinese. La speranza è che, a ...