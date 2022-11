Booker T spiazza nuovamente tutti | C’è già la data del suo ritorno sul quadrato!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 29 novembre 2022)T è una delle leggende viventi del wrestling. Dopo i suo ritiro si è competamente dedicato alla parte che riguarda il tavolo di commento degli show televisivi della WWE ed attualmente è in forza ad NXT ma le sirene del quadrato si sono fatte sentire ancora una volta per la seconda istanza quest’anno. Ha infatti annunciato che a metà dicembre lotterà sul ring della ROW, federazione dove risulta essere anche uno dei manager. La locandina Sunday, December 18th @T5x returns to the ring teaming with @Da Mysterious Q to face @TheZack Zilla & @FlyBroWarrenJ in Texas City at the World Gym Arena. #CCXVII LOCATION: 10000 Emmett F Lowry ExpyTexas City, TX 77591 PICK YOUR SEATS pic.twitter.com/Y5SG7xyiVN— Reality of Wrestling (@TheOfficialROW) November 29, 2022