Bonus di Natale per i deputati | la cifra choc | “Per comprare telefoni | tablet e pc”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 novembre 2022)di 5.500 al fine di soddisfare le “esigenze individuali di aggiornamento tecnologico”. La Repubblica riporta che ilè stato firmato dai questori Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia, Alessandro Manuel Benvenuto della Lega e Filippo Scerra del Movimento 5 Stelle. La delibera firmata il 24 novembre dà l’ok a un rimborso spese di 5500 euro per i 400 deputato per le “esigenze individuali e l’aggiornamento tecnologico”. Ilverrà elargito per acquistare prodotti come pc,, smartphone, schermi a 34 pollici e accessori come per esempio gli Airpods. Leggi anche:3.000 euro: cosa sono i fringe benefit, a chi spettano e come riceverli5.500 euro per pc,e smartphone Il ...