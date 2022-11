Bonus Cinema 2022-2023 tramite SPID | cos’è e come fare ad ottenerlo

(Di martedì 29 novembre 2022) Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato il, che è uno sconto sui biglietti del. Perè sufficiente avere loe generare un coupon di durata limitata sotto forma di QR Code. Lo sconto si applica direttamente al botteghino. Eccofunziona La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa del Ministro della Cultura. Nella nota è spiegato il procedimento da seguire per ottenere lo sconto, valido fino all’esaurimento dei fondi stanziati, ovvero 10 milioni di euro. Il ministero ritiene che le saletografiche abbiano la tecnologia per gestire il meccanismo. Per accedere alsi dovrà possedere lo, entrando nel profilo ...

Il settore dell'iGaming ha generato numeri da record superando ile la televisione. Aumentano le opportunità, i siti di gaming online e i giocatori, in un ...di scoprire come usufruire dei...Sangiuliano: 'Nuove energie', sconto sul biglietto: ma solo a chi ha lo Spid. Ecco di quanto (e come funziona) Musei gratis, Sangiuliano: 'L'Italia troppo generosa: ci sono hotel da ...Chi ha Spid potrà comprare biglietti per film e proiezioni con prezzi scontati, spendendo in media 4 euro. La manovra, approntata dall'ex ministro Franceschini, è sostenuta dall'attuale ministro alla ...Tra i vari bonus messi fin’ora a disposizione dai governi che si sono succeduti in questi anni pandemici, sta per spuntare fuori anche il bonus cinema. Questo bonus è stato annunciato dal Ministro del ...