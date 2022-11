Bonus 2023 per le famiglie con il Governo Meloni

Per ilè prevista una dotazione di 140 milioni di euro, per la quale andranno effettuate le ... 'Tra le misure individuate nel decreto, a cui si dovrà dare attuazione, figura, oltre alper le ...... ciechi e sordomuti, ai titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ai lavoratori domestici e ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza", mentre "a febbraioilsarà ...Diventa più facile accedere in Area B di Milano grazie alle nuove deroghe al 30/9/2023 introdotte per i veicoli diesel Euro 5. Scopri chi può beneficiarne.Nuovi beneficiari per il bonus 200 euro. L indennità una tantum sarà riconosciuta d ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari ...