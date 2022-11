Bologna | concorrenza al Monza per Brekalo

Calciomercato.com

... originario di Edimburgo: il Napoli e il. Laper i biancocelesti rischia inoltre di aumentare ancora. Partenopei e felsinei sono infatti solo i primi nomi trapelati, ma il club ......della Guardia di Finanza dinella lotta a tutte quelle condotte, ivi incluse lo sfruttamento illecito di manodopera, che compromettono l'economia legale e minano la sana e leale... Lazio, aumenta la concorrenza per Doig | Mercato | Calciomercato.com La Lazio ha messo nel mirino Josh Doig, terzino sinistro in forza al Verona: sul calciatore però aumenta la concorrenza in vista di gennaio ...La Lazio ha messo nel mirino Josh Doig, terzino sinistro in forza al Verona: sul calciatore però aumenta la concorrenza in vista di gennaio ...