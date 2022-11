Blitz della Polizia in un hotel di Napoli | 51enne arrestato per abusi e violenze

Agenzia ANSA

...ha già fatto il governo e l'aumento fino a 85mila euro lordi all'anno per l'applicazioneflat ...risultare fondamentali e determinanti per soccorrere Meloni e FdI nello gli (eventuali)degli ...Le condizionifamiglia sembravano buone ma l'acqua risultava molto fredda pertanto sono stati fatti salire nell'autovettura di servizio prontamente riscaldata. La famiglia, dopo il grande ... Maxi blitz della Polizia e dei carabinieri a Napoli Blitz nella base delle escort cinesi a Termini ... Ne parlano anche altri media I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, su delega della Procura, hanno eseguito perquisizioni in quattro ...Positivi alla metanfetamina e cacciati dal tempio buddista. Accaded in Thailandia, dove il piccolo tempio è rimasto senza monaci dopo che sono stati tutti licenziati per non aver ...