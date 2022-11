Biathlon | Martin Ponsiluoma vince l’Individuale a Kontiolahti | 24° Patrick Braunhofer il migliore degli azzurri

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di2022-2023. Sulle nevi di, in Finlandia, il via alle danze è stato dato dalla 20 km Individuale maschile in uno scenario da Classica di questa specialità, ricordando che il suono della campanella del “primo giorno di scuola” c’è stato anche nel 2003, 2007 e nel 2020 a queste latitudini. Nel Kontiolahden ampumahiihtokeskus condizioni climatiche al di sotto0°C (-3) e la prova dei quattro poligoni ha sorriso alla Svezia che ha potuto fregiarsi del successo di, mai vincitore in questo format nel circuito internazionale e campione del mondo della sprint a Pokljuka nel 2021, con un solo errore nella seconda serie, a segno con il crono di 49:36.5 a precedere il sorprendente svizzero Niklas Hartweg (+37.2), straordinario ...